租屋在外，若缺乏曬衣服的空間，如何妥善處理洗好的衣物，是一門學問。一名女網友上網求助，說她的貼身衣褲明明已經乾了，卻「比已經穿了好幾天的還臭」，究竟是怎麼一回事？當她說出緣由，網友全數臉綠，「難怪會臭」。

原PO在PTT表示，她在外租房子住，因為私人內衣褲不方便拿到外頭晾乾，便掛在房裡自然陰乾，不料味道愈來愈奇怪，拿下來一聞，「居然比穿好幾天的內褲還要臭」，想問網友都怎麼解決這個問題。

「衣服洗好一定要脫水，別忽略這步驟」、「就算放室內，也要找個對外窗，晾在通風的地方」、「濕掉的衣服超臭，因為細菌、黴菌大量繁殖」。

網友建議她如果真的找不到地方晾，至少準備電風扇、吹風機，把衣服吹乾；除濕機最好，現在很多除濕機都有風乾衣服的功能，順便過濾空氣中的潮濕味，「但除濕過程人不可以待在房間裡」。

「最近也有很多自助洗衣，拜託拿去烘一下吧」，網友強調，洗好卻更臭的衣服，就表示不夠乾燥，易孳生細菌，別說聞起來有怪味，穿在身上更不舒服，甚至導致皮膚不適。

(中時新聞網)