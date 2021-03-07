前副總統呂秀蓮今日提出「雙兩岸關係」，包括「大兩岸：民主太平洋國協」及「小兩岸關係：遠親近鄰-一個中華」，並認為未來可以朝「中華邦聯」的概念來努力，也呼籲兩岸應降低仇恨，和平相處。

呂前副總統今日以台灣民主太平洋聯盟理事長身分，至台北國際會議中心出席2021婦女和平論壇，暢談對台灣未來發展的理念，並憂心若在台灣「親美的人反中」、「親中的人反美」，如此下去會把台灣撕裂。

呂前副總統指出，自己提出雙兩岸關係，最重要的是讓台灣海峽，變成一個安全的海峽，如今已經是太平洋的世紀，周邊的幾個國家，包括美國、加拿大、日本、南韓、台灣、菲律賓等，可以一起建立「大兩岸：民主太平洋國協」(The Democratic Pacific Commonwealth，簡稱DPC)。

呂前副總統認為，台灣可以努力先和日本、南韓，一起團結起來，此外，也打算明年發起「寫信給拜登」活動，請美國一起來籌組DPC，此舉目的是要發揮柔性的力量，而非是「北大西洋公約」那種準備要打仗的組織。

呂前副總統表示，1996年台灣舉行總統直選，就代表我們是主權獨立的國家，這就是「96共識」，大家也不用再講「92共識」，而國號的問題，都可以再內部討論。至於上一代的歷史包袱，不要再強迫給下一代，台灣人民和中國人民，應該要無冤無仇。

呂副總統指出，過去台灣被美國「攬條條」，將來台灣要如何調整，展現自主性？如果台灣變成一個和平中立的國家，然後向全世界宣告，如此我們的自主性才能存在，但目前還是要跟中國保持良好關係。

呂副總統說，若馬上要說親美又親中，我們做不到，也太肉麻，因為現在中國對我們實在很不好。但若能改變過去對中國莫名其妙的敵意，不要動不動逢中必反，以理性寬容的方式來講道理，降低不必要的敵意，自己不敢講是親中，但能不能擁中？

呂副總統表示，在地理上，中國是台灣的近鄰，台灣人85％來自中國的血統，既是遠親又是近鄰，如果台灣願意調整心態，中國也願意接受遠親近鄰的想法，大家一起來反省，一起來調整政策。

呂副總統指出，美國沒有完全接受中國所宣稱的「One China」，但也不接受台灣是一個獨立國家的說法。因此自己主張「漸進式」，用「中華」的概念來思考，目的是為了不要戰爭。

呂副總統說，若一起向習近平喊話，用「一個中華」取代「一個中國」，如此大家是否可以接受？自己不知道，可以來討論。

呂副總統表示，針對兩岸統一，自己大膽地提出一個想法，就是改成「統合」。東南亞10個國家統合成東南亞國協，歐洲27國統合成歐盟，中美洲也有中美洲統合體(SICA)。如果可以接受遠親近鄰、主權對等國家，用兩岸統合來思考，不要統一，若大家能接受，那就可以「兩字泯恩仇」，「一個中華」取代「一個中國。」

呂副總統說，「統合」取代「統一」的不同之處在於，如果接受一個中國，那麼我們是地方政府，他們是中央，若接受統一，台灣變成中國的一省。如果是一個中華，可以慢慢形成「中華邦聯」，保持各自的自主性。

呂副總統認為，針對雙兩岸關係，如果我們能積極主動從民間，然後伸到官方，加強鄰近國家的合作，形成新的共同體，台灣在當中，絕對會是非常重要的角色。

(中時 )