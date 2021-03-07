台灣基進立委陳柏惟罷免案5日一階連署通過，中選會表示該罷免案符合規定的提議人人數3744人，已達法定提議人人數，輿情民調網站「聲量看政治」統計近3天台灣六大政黨聲量後發現，陳柏惟本人和他所屬的政黨台灣基進聲量暴衝，甚至一度超過民眾黨。

臉書粉專「聲量看政治」今(7日)發文表示，週五中央選舉委員會宣告刪Q罷免案第一階段審查通過，近三天3Q 陳柏惟與台灣基進的討論聲量都急拉。該粉專分析Google SERP的資料後指出，台灣民眾黨與基進黨近三天的聲量，分別在台灣六大政黨中（國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量、台灣基進、新黨），各佔據6.6%(民眾黨)與6.55%(台灣基進)。

同時，「聲量看政治」還發現，3月6日時，台灣基進的Google SERP總聲量，更暫時小幅突破民眾黨。兩政黨的聲量比例，來到7.3%(台灣基進)與6.35%(民眾黨)，且兩黨差距極小，分別搶佔六大政黨的第三與第四位。

此外，針對罷免案第一階段審核通過，立委陳柏惟6日在大肚溪棒壘球場回應表示，做得再好，也是有人反對，他已用盡全力在打拚，未來將繼續維持。他也不諱言，有反對者問他：「會驚袂？」，他答覆說：「不知要驚什麼？要罷免我的，又不是鬼」。

陳柏惟先前的競選對手、前國民黨立委顏寬恒則表示，期許現任民代（陳柏惟）照顧好選區，不要辜負大家期待。

【刪Q第一階段通過 基進黨近三天聲量近逼民眾黨】 上週五中央選舉委員會宣告 #刪Q罷免案 第一階段審查通過，近三天3Q 陳柏惟與台灣基進的討論聲量都急拉。 以Google... 由聲量看政治發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)