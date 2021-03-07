阿鑌新歌MV在檳城取景。（翻攝方泂鑌IG）

阿鑌新歌MV在檳城取景。（翻攝YouTube）

方泂鑌過年期間推出全新創作單曲〈新的一年〉，用歌聲及音樂，為去年飽受疫情所擾的每個人帶來更多力量；歌名看似新年歌曲，但歌詞多為正奮人心內容，阿鑌說：「這首歌不太像以熱鬧歡樂為主的新年歌，主要想傳達疫情後的激勵與鼓勵，2020是難熬的一年，新的一年，祝福大家以及全世界都變得更好。」他設計MV內容、運用精簡人力拍攝剪輯，前後耗時約一周完成。

馬來西亞去年三月為對抗新冠肺炎疫情施實行動管制令，至今將滿一年，阿鑌這段期間都待在大馬休息並且創作。他日前趁春節期間找來同學及家人充當攝影師，拍攝〈新的一年〉MV，由於大馬目前仍持續管制疫情、限制民眾移動範圍，阿鑌說：「不僅外出人數得控制，在室內也不可聚集超過一定人數，即便拍MV也要遵守政府規定。」

阿鑌身為檳城人，這次藉著拍攝機會介紹自己家鄉，事前找了當地一些好看的壁畫、名勝地入鏡，將檳城風情盡收MV，「也拉了我小狗Bingo來參一角，希望大家聽完看完，會有好心情，如同這首歌的內容一樣，滿滿的祝福大家」，除了持續創作，他也在youtube開新頻道「方烱彬 Abin Fang」，將陸續分享音樂作品

(中時 )