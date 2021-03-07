亞果遊艇集團樂活海洋學院7日與瀛海中學簽約，共同推廣「校園航海王－海洋教育推廣計畫」，希望藉由台灣首座中學創舉的海洋教育三部曲，循序展現航海教育核心價值的工具，希望孩子們可以透過學習，落實「安全親水」、「獨立自主」、以及「團隊合作」的價值，培養航海王們處變不驚的精神。

樂活海洋學院執行長羅致遠致詞指出，透過體驗式的廣度訓練，將可落實「安全親水」的海洋教育，藉由獨木舟與SUP立式划槳的學習，讓國中部的學生，在親近大海的同時，了解如何保護自身的安全，以及照顧夥伴們的安全。

他說，OP樂觀型小帆船的教學，則可以落實「獨立自主」，因為，透過OP樂觀型小帆船的學習，學生必須學習與自己獨處，同時，要靠自主的決策，解決問題。

至於高中部的學生，則規劃深度訓練－Keel Boat龍骨型帆船，羅致遠指出，透過龍骨型帆船的教學，可以落實「團隊合作」，因為，孩子們會知道，面對龐大系統時，是需要他人幫助的，也是需要幫助別人的，同舟共濟是，必須大家發揮各自的才能、以及努力，才能辦到。

羅致遠表示，未來課程，高一從「ASA101帆船認證」拿取證照後，升上高二，接續「帆船競賽課程」、最後，高三完成「帆船澎湖長航挑戰」，樂活海洋學院為校園航海王們，規劃的海洋教育三部曲，將循序展現航海教育核心價值的工具，是希望孩子們可以透過學習，落實「安全親水」、「獨立自主」、以及「團隊合作」的價值，培養航海王們處變不驚的精神。

瀛海中學校長張添唐表示，在這個強調立足台灣，放眼世界的年代，積極拓展瀛海中學國際部學生的國際視野，透過「校園航海王－海洋教育推廣計畫」的海洋教育課程，使學生在學生活期間，學習新知，並取得國際級認證，豐富學習歷程檔案，讓生涯探索更加豐富完整，並助於未來升學發展。

(工商 )