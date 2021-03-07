張文綺（前排左）遊戲卡關。（民視提供）

胡瓜近日主持《綜藝大集合》，與同為「重量擔當」的女星郭婷筠大PK，在受歡迎單元「贏在起跑點」決勝負，參賽者要原地飛撲到軟墊，壓破氣球才破關，他笑稱自己一定贏，沒想到最後卻以0.1秒輸給女生，讓他懊悔到頭埋軟墊，現場一片笑聲。

節目搭上《天竺鼠車車》熱潮，發想新遊戲「天竺鼠滾球」，利用「健球」進行遊戲，更邀請台灣健球協會到現場，胡瓜看到協會辛苦宣傳，更藉機要請健球協會與藝人PK，同時在上面滾健球，採隊員輪替接棒，最先滾完的隊伍獲勝，藝人隊由藍波、郭忠祐與張文綺一組，兩男星以飛快的速度率先到達終點，這時健球協會成員卻還卡在第一棒，胡瓜嚇到直喊：「獎金是想給健球協會，不是藝人。」

沒想到張文綺一上場，立刻風雲變色，最後由健球協會逆轉勝利，讓胡瓜直呼：「好險有張文綺這顆老鼠屎，把獎金給健球協會了。」爆笑又貼切的形容讓大家哭笑不得。

(中時 )