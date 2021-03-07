人體真的好奧妙！美國密蘇里州（Missouri）一名39歲囚犯愛咪（Amy Natasha Wilhite）上月入獄，沒想到獄警竟然在3周後，於她的牢房內發現一把長4英吋（約10.16公分）的左輪手槍，經過獄方調查，這把手槍偷渡入獄的方式竟然是塞在她的陰道中！

（圖／布恩郡警方提供）

據《WHDH 7News》報導，愛咪2月14日時面臨毒品指控，當時她被拘留在密蘇里州布恩郡（Boone County）的監獄，她在入獄前接受獄警進行全面性徹底搜身，就連身上衣物都脫掉，但獄警竟未發現她面藏有槍械。就在3日，愛咪的牢房被發現這把長4英寸、高2.38英吋、寬0.88吋，重為4.6盎司（130.4公克）的.22口徑左輪手槍；立刻引起監獄方面關注。

獄方隨即對愛咪展開調查，推測她入獄時應該是將手槍藏在陰道內，躲過檢查，據悉，愛咪目前除了毒品罪嫌，還因為持有武器，額外判下犯B級重罪。

過去也曾有女毒販將上膛手槍藏在陰道內。（圖／翻攝自Waco市警局臉書）

不過這並非首次有犯人將武器藏在陰道內夾帶入獄，同樣在密蘇里州，2017年有一名20歲女嫌威特(Amika Witt)因為超速被警方攔檢，意外發現她在胸罩及車內藏有海洛英毒品，她在入獄前進行全身檢查時，意外被發現威特陰道內竟藏有已上膛的金伯(Kimber)點38左輪手槍；同一年在德州的韋科市，也曾傳出類似事件，33歲女嫌卡斯塔尼達(Ashley Cecilia Castaneda)也是藏毒被捕，並在她陰道內發現一把Smith & Wesson 22號口徑手槍，手槍同樣上膛還裝滿5發子彈。

據警方表示，上膛的手槍隨時可能會在體內走火，一旦發生非常致命，特別是藏在非常靠近內臟器官的地方。

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(中時新聞網)