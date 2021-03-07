參加選秀節目《聲林之王》出道的莊凌芸日前墜樓身亡，人在泰國的蓋兒（Gail）得知噩耗相當震驚、一直哭，心情非常難過。蓋兒在IG寫下：「真的很高興能認識妳，妳是這麼好的一個人，對我這麼好的一個人。真的很遺憾沒辦法再見你一面。在天堂好好休息吧。我會永遠記得妳的。」並PO出兩人聚餐合照，懷念莊凌芸這位很棒的姊姊。

蓋兒參加《聲林之王》比賽時，曾在分隊表演時跟莊凌芸同一隊，莊凌芸也曾跟隊友去泰國找蓋兒玩，雖然語言不通，但蓋兒總是感受到莊凌芸的友情與溫暖。蓋兒的經紀人Sharon說，莊凌芸是對自己很有想法、也願意努力的人，她從不輕言放棄，一定有些事情讓她疲憊了，發生這樣的事，大家都很痛心。

Sharon提到，很多參加《聲林之王》的孩子都求好心切、壓力大，但「誰不是懷抱夢想進去的，比完賽之後的際運就是天意了」。她認為，身為經紀人除了幫藝人安排工作，也要關心藝人的身心靈狀態，像蓋兒其實也不是很順利，她因為疫情的關係，來台發展中斷，還好媽媽一直陪在身邊，她們也很信任經紀人，相信疫情過後還是可以來台繼續發展，「蓋兒年紀小、對未來雖然也會疑惑，仍然是懷抱希望的。」

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