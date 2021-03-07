接送女友一定要開車嗎？一名網友分享，女友要求他跟父母借錢買車，若不夠再貸款，只因騎機車太辛苦了。原PO認為現在還不到開車的階段，不料反遭女友嗆「你就是薪水少啦！當初還說要對我好，笑死人了」。

「這個天氣每天坐你機車會死齁！有夠冷、隱形眼鏡都乾掉；夏天安全帽一拿下來，頭都油了，怎麼上班」。原PO在Dcard分享對話截圖，女友不滿他僅以機車代步，送她上下班都騎車，希望能換乘四輪的。

女友甚至舉朋友的男友開車為例，覺得開車接送才是愛的表現，「如果跟你爸借點錢買車，他會借你嗎？剩下可以用車貸」。原PO相當為難，只好安撫女友現在不適合買車，反被酸爆。

「結論就是你薪水太少」，女友認為原PO薪資低買不起車。原PO表示，他月領45K，這份工作也是最近才到職，暫時沒有調薪空間，盼女友體諒。但女友變本加厲，虧「當初還說盡量對我好，這樣誰要當你女友」，讓原PO相當傻眼。

網友看完例子，力諫原PO「拜託你把她留在身邊，別讓她出來害人」。網友們一致認為，這女的公主病太嚴重，「被人家載怎麼還有立場嫌棄，不想想自己是什麼咖」、「哪天你連機車都不騎，叫她去擠公車或捷運」。

(中時新聞網)