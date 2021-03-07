屏東縣政府婦女節活動展現客家傳統女力，縣長潘孟安也擔起扁擔體驗傳統客家女子的「田頭地尾」經濟力。（潘建志攝）

屏東縣政府團隊一級主管有3成以上是女性，一、二級主管女性比率更是高達44％。（潘建志攝）

屏東縣女力掘起，屏東縣政府一、二級主管就44％是女性，在全國名列前茅。慶祝3月8日國際婦女節，屏東縣政府結合客家六堆300年在佳冬鄉舉行活動，將客家傳統女力「四頭四尾」與現今女力精神轉變結合，展現屏東女力，推廣兩性平權。

傳統客家女性被教導要懂得「四頭四尾」，轉換為現今女力就是「針頭線尾」照顧力、「鍋頭灶尾」健康力、「田頭地尾」經濟力、「家頭教尾」社會力。今年國際婦女節結合六堆300年慶典，讓民眾認識女性的「四頭四尾」，並跳脫傳統框架與性別侷限。

縣長潘孟安表示，縣府團隊一級主管有3成以上是女性，一、二級主管女性比率更是高達44％，達到工作職場兩性平權。在屏東第一位女性副縣長吳麗雪整合帶領下，從職場、婦幼、社福、文化等面向，打造女性優質生活環境。

吳麗雪表示，以往大多以男性為主體規畫公共政策，女性參與能加入女性視角，多一份體貼，也更加細膩。縣府婦女政策以降低婦女照顧壓力、維護女性健康、增進婦女就業、鼓勵女性參與公共事務4大面向為目標。

例如目前托育準公共化達100％、準公共化幼兒園設置達7成，並設置7區家庭福利服務中心、5處共融遊戲場、5處親子館、3處托育資源中心，減輕婦女育兒家庭照顧壓力，並提供家庭支持服務。

(中時 )