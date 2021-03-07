印度政府雖然早已廢除種姓制度，不過對人民的影響卻還是很深，然而被種姓制度排除在外的賤民，世世代代只能從事處理垃圾、屍體等工作，還會受到諸多不合理對待，也無處可申冤。日前印度一名17歲少女慘遭性侵棄屍，村民氣得瘋狂扔擲石塊，警方承諾會儘早找到兇手，並且繩之以法。

根據《印度斯坦時報》報導，一名種姓階級為賤民的17歲少女，居住在印度北方邦阿里格爾縣（Aligarh），上個月28日一早，她就出門蒐集家畜飼料，卻遲遲沒有返家，家人焦急的四處尋找，但怎麼樣都找不到人，一直到了晚上，終於在一處偏僻農田發現少女，但她已不幸成了一具冰冷屍體。

少女的衣服破碎不堪，被發現時呈現半裸狀態，脖子留下了明顯勒痕，胸部還有很深的指甲抓痕，而少女疑因在滿地碎石的農地爆發拉扯，有部分皮膚還因此剝落，這讓家人看了心疼又氣憤。警方初步判定少女死於窒息，從身上的傷痕來看，死前曾奮力抵抗，遭人毆打並拖行至少20公尺後棄屍。

村民們當下情緒激動，瘋狂朝警方丟擲石頭，造成2名員警受傷，隨後一名高階警官出面保證，將會採取嚴厲行動調查此案，並將少女遺體送交法醫解剖，村民這才肯讓人離開。警方緊急成立5個專案小組，並逮捕了12名嫌疑犯，目前正在進行DNA比對階段，將細查是否與少女體內殘留的精液相符。

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(中時新聞網)