一位司機遇到「4大1小」想擠一車搭乘，他當下表示拒載，不料客人被請下車後卻碎念，讓司機瞬間爆氣。(摘自爆怨公社)

現在是共享經濟時代，許多人都會透過Uber叫車。根據規定，載客人數最多只能4名，一位司機卻遇到「4大1小」想擠一車搭乘，他當下表示拒載，不料客人被請下車後卻還碎念「她才2歲欸！」讓司機瞬間爆氣回嗆。影片曝光後讓不少網友都大讚，司機拒載舉動非常正確。

「誇張至極！」一位Uber司機在臉書「爆怨公社」上表示，近日接到一次8位乘客的訂單，雖然客人分成2組，但上他車的卻是「4大1小」一共5人。透過行車記錄影片，原PO一開始就提醒乘客人數最多只能坐4人，已經超載，而客人則質疑問道「不然要幾個？小孩不是不算嗎？」司機則回說「小孩子也是人頭，也是生命，不好意思喔。」

客人下車時也一邊解釋，以為3歲以下小孩免費，不過當司機準備離去時，窗外卻傳來媽媽抱怨「她這麼小才2歲」，當場惹毛司機，他立刻停下來回嗆，「2歲她也是個生命，好不好？請妳尊重妳的小孩子，她也是個生命，為了載你們，我被罰9千塊也不划算，大家互相一下嘛！小孩子也是人，那不然她坐後車廂？」

「兩歲不是生命嗎？兩個月也一樣是生命！」這名司機無奈指出，根據交通法規，若司機被抓到超載將罰款3000元至9000元，且發生事故保險還不理賠，「這些是誰要承擔？」希望藉由此篇文勸導民眾不要為了貪小便宜超載，寧願花多一點錢也不要造成別人困擾。

對此，網友也紛紛表示，「照規定走，司機辛苦了」、「司機傳達正確觀念並拒載的做法是正確的；客人也默默地下車了，並沒有偏激鬧事或出言不遜」、「我想乘客是疏忽了，不過司機大哥的作法是對的，行車安全真的重要」。

(中時新聞網)