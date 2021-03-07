隨著社會風氣開放，年齡已經不是追求真愛的距離，除了常見的姊弟戀，父女戀甚至爺孫戀也屢見不鮮，然而有時卻不一定能一切順利。資深媒體人林裕豐曾在節目中透露，他認識一位50多歲的男友人，對方退伍後到有錢人家擔任保鑣兼司機，後來和70多歲女主人互生情愫，雙方打得火熱，一到床上卻瞬間雄風盡失。

林裕豐近日在《新聞挖挖哇！》節目分享朋友的戀情，指該名友人是軍官退伍，雖然已年過半百，但身材高大健壯，長相也十分端正，對方退伍後自覺沒有其他技能，便靠著在軍中練出的身手轉職當有錢人家的保鑣，為一名70多歲的女老闆工作，結果2人日久生情，最後發展為超友誼關係，談起忘年姊弟戀。

雖然雙方感情沒有外在阻礙，唯獨在房事上怎麼也合不來，就連吃了壯陽藥也沒有效果；林裕豐表示，朋友原以為自己有性功能障礙，還特地找年輕女性試槍，結果完全沒有問題，後來他反覆思考，才回憶起2人第一次坦誠相見時，無意間瞥見了女方身上的老人斑，因此在心中種下陰影，說什麼都無法一展雄風。

不過，即便2人在房事方面不合，感情卻仍十分投緣，後來雙方談著柏拉圖式的愛情，平時到處遊山玩水，男方也會尋求中藥或偏方來幫助閨房表現，小倆口至今仍相當恩愛，日子過得也很幸福。

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(中時新聞網)