據《路透社》報導，面對緬甸民眾走上街頭抗議軍政府政變奪權，警方7日在該國第2大城瓦城祭出催淚瓦斯，試圖驅散上千名靜坐抗議的示威群眾。不過，抗議浪潮卻仍如野火般燒向其他6個城市。為嚇阻民眾繼續走上街頭抗議，緬甸軍警除朝民宅開槍外，還大量逮捕民眾；就連翁山蘇姬的政治盟友，也是全國民主聯盟高層的金蒙拉也遭逮捕，並於拘留期間死亡。

報導指出，金蒙拉(Khin Maung Latt)於6日晚間於仰光遭到逮捕，並死於拘留期間。迄今死因現仍不清楚，但《路透社》曾目睹其屍體照片，頭部之處滿是血跡。仰光居民表示，軍警聯手在一夜之間進入城市數個地區，開槍並逮捕民眾。人權團體指稱，約1,500人遭軍警列為逮捕對象。不過，根據援助政治犯協會統計，截至6日為止，已有1,700人遭逮捕。

為制止抗議活動持續擴散，緬甸安全部隊使用催淚瓦斯並封鎖周邊通道。；在仰光與臘戍鎮，警方動用催淚瓦斯驅趕抗議民眾。另有目擊者指出，歷史悠久的寺廟城市蒲甘也出現軍警向民眾射擊實彈，試圖驅散抗議活動。

網路上的影片也顯示，仰光街頭處處是士兵毆打抗議的男性；不過，儘管軍警隊抗議領導人與異議人士發動突襲，但民眾仍組織至少3場抗議活動。聯合國表示，自軍方於2月1日推翻並拘留翁山蘇姬以來，目前抗議者的死亡人數已超過50人。一名抗議領袖表示，軍方殺人就像宰雞與殺鳥一樣，如果不起而反抗，我們未來將如何？我們必須起義。

隨著軍警血腥鎮壓與逮捕民眾，激起西方國家的怒火與多個亞洲民主國家的譴責。西方國家甚至對軍政府祭出有限度的制裁；不過，北京確表示當前要務為維持穩定，其他國家不應介入。

報導指出，抗議民眾訴求為釋放翁山蘇姬，並尊重2020年11月的選舉結果，卻遭軍方拒絕。軍方僅表示，未來將舉行民主選舉，卻沒有說出具體時間。自稱受雇於緬甸軍事執政團的說客賓梅納什（Ari Ben-Menashe）表示，軍方政變是因為翁山蘇姬與中國大陸關係密切，這與軍方將領想法相悖；軍方希望能加強與西方、美國的關係，而不是成為北京的魁儡。

(中時新聞網)