全家也推每箱399元促銷，但需到店取貨，非宅配到府。（取自全家）

中國大陸日前以檢疫鳳梨發現介殼蟲為由，自3月起全面暫停進口台灣鳳梨，4萬多噸外銷大陸的鳳梨急需銷售，農委會表示將以10億預算來加強內外銷，農委會也委託農科院進行企業團購，每箱10公斤鳳梨含運500元，然而7-11與全家卻推出預購鳳梨每箱10公斤只要399元的促銷，有農民表示，一箱399實在太低，很可能導致其他通路也效仿跟進，促銷的美意卻反而犧牲農民權益。

繼日前發現鳳梨為銷往日本而刻意削價的情況出現，7-11與全家也推出即日起到5月3日金鑽鳳梨一箱6顆10公斤只要399(含運費)的促銷，但根據農委會試算，每箱包含鳳梨、紙箱、裝箱成本等，若加起來要讓產銷雙方及中間業者都有最低利潤，每箱至少要500元才合理。

根據農產品批發市場交易行情站統計，今日全台鳳梨批發價每公斤約27元，7-11與全家均為每箱10公斤399元，OK Mart則是賣5台斤，Line會員訂購價為399元，萊爾富則是每箱10公斤500元。

合作社許姓農民表示，超商這樣促銷的價格實在太低，依照目前行規，國內宅配1箱10公斤運費100至120元，紙箱現在成本漲了1.5成，一個約40元，如果一箱只要399，換算下來農民根本不敷成本，千萬不要為了搞促銷而犧牲農民權益。

王姓鳳梨農說，促銷是讓國人知道台灣鳳梨的好，但是就怕其他通路也會跟進低價促銷，消費者看過促銷價後，對於「合理價格」就會興致缺缺，並非好現象。

7-ELEVEN對此表示，因應產季推出當令水果，透過產地直採、節省相關費用，並回饋消費者。

全家超商回應，由於該鳳梨是2月底採購，並於近期開始販售，採購價格方面符合正常行情，而每箱399元是要到店取貨，不是宅配到府，消費者必須到店拿鳳梨。

農糧署副署長姚志旺表示，農糧署只負責產業問題的部分，價格疑慮將由農委會主任秘書統一答覆。

(中時 )