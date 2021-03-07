主要貨幣對美元近期明顯走跌。（資料來源／STOCKQ）

美元指數近三日直角急升到91.94，為今年來最高位置，英鎊、澳幣等對美元的強勢國際貨幣，近日全部跳水，澳幣急貶穿透季線、英鎊直線下墜急貶2％，日圓更衝逼109，是2020年6月以來新低，也是今年來貶值最大的亞幣。

在國際貨幣一致轉貶趨勢下，人民幣出現今年來第二次明顯的貶幅。台幣對美元匯率，境外新台幣近日對美元在27.919，較3月3日今年來最強匯價27.78，僅貶有0.5％的貶幅，可說是此波最強亞幣，周一（8日）台北匯市開盤會如何訂價，將是最大學問。

外銀財富管理分析，美元快速從弱勢翻轉，幾乎與美公債券殖利率攀升同向，應與美國聯準會主席鮑威爾的態度有關，作為美國資本市場風向球的聯準會，並不對美債殖利率攀升出現「過度擔憂」，影響所及，美元大幅上漲，與市場連動度高的貨幣，如澳幣、紐幣皆走跌，已走強一陣子的英鎊亦呈現跌勢。

富蘭克林投顧認為，日圓對美元走勢今年來受制於美債殖利率攀升的壓力，自1月底貶破104價位後跌勢加速，雖然日本央行總裁黑田東彥表示目前仍不宜將公債殖利率曲線控制的區間擴大至0.3％，但當時日圓反應平淡，3月日本央行召開利率會議，在宣布政策評估結果之前，日圓仍將隨市場起伏，偏弱於107～108震盪波動，甚至會處於偏弱的這一邊。

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