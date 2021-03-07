歷經多年習藝，京劇名角吳興國（右）的傳人朱柏澄（左），今（7）日正式磕頭拜師。（當代傳奇劇場提供）

傳承京劇使命，戲劇演員朱柏澄（左）正式磕頭拜師，與師傅吳興國（右）兩人今後要繼續同心前進。（當代傳奇劇場提供）

歷經多年習藝，京劇名角吳興國的弟子朱柏澄，今（7）日正式磕頭拜師，在梨園弟子祖師爺唐明皇像前行古禮跪拜，現場有多位戲曲界長輩見證，正式成為吳興國第一位、也是唯一入室弟子。

吳興國在42年前拜台灣四大老生之一周正榮為師，當時他26歲，一切按古禮在祖師爺前完成公開收徒拜師儀式，是當年京劇界傳承大事。如今，26歲的朱柏澄也成為吳興國正式弟子，意義非凡。

吳興國表示，現在社會上有意願傳承京劇、肩負傳統使命的年輕人已經很少了，「我看著朱柏澄從10歲進劇校，15歲參加我開辦的傳奇學堂，專心刻苦的求藝精神，令我非常感動，因此更發願傾囊相授，扶持下一代的傳承者成長茁壯，像當年我的老師對我的教導一樣。」

現場朱柏澄帶著象徵勤奮學習的芹菜、象徵苦心教導的蓮子、有思恩感念之意的紅豆、象徵事業長紅的桂圓以及代表富貴圓融的龍眼等束脩奉上，向師父叩首奉茶。

吳興國則是拿出私房傳家寶、老生泰斗馬連良演出時使用的私房竹水衣，送給朱柏澄。這件水衣頗有淵源，一般戲曲演員的貼身水衣都是以布製成，但馬連良的私房行頭都是獨家訂製，因此這件竹製水衣有如古早的涼感衣，由馬連良傳給兒子馬崇恩，馬祟恩到台灣來教吳興國學戲時，把這件水衣送給他，如今又傳承給朱柏澄，期許他向師輩看齊。

(中時 )