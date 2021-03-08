前駐美副代表裘兆琳今日表示，北京要體會，如果對台灣霸凌越強，以美國為主的國際社會，支持民主台灣的力道就會越強，促成台美緊密的源頭其實是中國，若不要老是以拳頭大來處理兩岸關係，雙邊會有新的發展。

現任中研院歐美研究所兼任研究員裘兆琳，今日至台北國際會議中心出席2021婦女和平論壇，針對「美中台新情勢」發表演說，

裘兆琳指出，中國國家主席習近平去年9月，在聯合國75年紀念峰會時說「不能誰的拳頭大就聽誰的」。中國同時也樂觀認為，拜登上任後不會繼續川普政策，並有所期待，但中國卻仍不斷軍演，在南海、台海及東海繼續高姿態地展示武力。

裘兆琳說，美國因此要展現國力，讓中國看清楚，只要中國有挑釁式的，或是不公平的非法貿易、網路竊取等行為，美國不會示弱。美國這兩天也表示，美方將支持台灣這個民主的政體、關鍵的經濟與安全伙伴，這是符合美國長期的承諾。

裘兆琳表示，美國國務卿布林肯(Antony John Blinken)近日提出的8大優先工作事項，其中最後一項是最重要的一點，即是「中國是21世紀美國最大地緣政治考量」。美國會在該進攻的時候進攻，能合作的時候合作，必須對抗的時候就對抗。

裘兆琳指出，美國前國防部長倫斯斐及美國前總統川普都認為「軟弱是挑釁的」，美國前總統歐巴馬認為「中國是800磅的大猩猩」。川普政府在2018年的「國防戰略」報告指出，「預防戰爭罪確定的方式即為準備贏得戰爭」，美國應早日進行各項和、戰準備，讓中國清楚了解，使用武力不會得逞，也無法解決兩岸的根本問題。

裘兆琳說，中國國務院總理李克強近日在兩會時表示「要高度警惕台獨問題」，但真正要警惕的是他自己，但若中國以「不要比拳頭大」的方式，來處理兩岸關係的話，會有新的發展。

(中時 )