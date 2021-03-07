大陸3月起暫停台灣鳳梨進口，被封為「台南關廟鳳梨王子」的鳳梨農楊宇帆日前在政論節目中稱，台灣鳳梨要出口大陸超簡單，只要看起來像鳳梨就好，就算把菜頭用成像鳳梨外觀，他們可能也會要，此話一出引發爭議，楊宇帆6日則在臉書道歉。雲林菜農林佳新認為楊宇帆「大街罵人，小巷道歉」，他剛剛看了抖音和其他大陸新媒體頻道全在瘋傳「鳳梨變蘿蔔」那段影音，他只有一個想法：完了！

楊宇帆1日在政論節目《鄭知道了》指出，出口日本的價格雖然好，但對方的要求也較為嚴格。以台灣鳳梨而言，很大的問題是沒有分攤風險，因為他發現外銷的鳳梨通路幾乎100%在大陸市場，甚至表示，有時候他們會開玩笑說，大陸想要鳳梨，看起來像鳳梨就好，把菜頭用成像鳳梨，他們可能也會要。

後來楊宇帆6日在臉書道歉說，他自己是農家子弟，沒有必要刻意去重傷鳳梨產業；台灣的鳳梨品質放眼國際ㄧ向優秀，大多數外銷業者，也都相當用心把品質顧好。市場有各自的需求跟考量，水果分級是很正常的事情，現在自我檢討，他嘴裡說不挑貨，其實是代表台灣的鳳梨都有水準以上，否則，商業市場很現實，爛貨誰要收購。有時市場在追貨，農民的確就是一直採收，或者有天氣上的考量，加上「我是一個很愛開玩笑的人，於是才會有了那樣誇張的比喻。」

林佳新今天(7日)在臉書對此表示，他剛剛看了抖音和其他大陸新媒體頻道全在瘋傳「鳳梨變蘿蔔」那段影音，他只有一個感想：完了！楊宇帆是「大街罵人，小巷道歉」。

林佳新接著不滿說，覺青還認為楊宇帆講的沒錯，實在搞不懂在鍵盤前打字叫愛國，他們在農田裡工作就是賣國，到底要用側翼扭曲是非到什麼地步？最慘的莫過於楊宇帆在道歉文下嗆聲要提告，他認真拍個影片道歉很難嗎？覺青們要明白一件事，今天楊宇帆傷害的是台灣農業的正面形象，要道歉是跟台灣農民道歉，還要外加闢謠澄清才是。

針對楊宇帆日前上政論節目談「鳳梨變蘿蔔」，林佳新點出，政論節目錄影大概就是分兩種，一種是直播；另一種就是錄影後製，老實說這個比較沒壓力，能剪接來做效果，以他為例，以前也常常講出不適當的話，下節目也拜託過製造單位哪段別播，避免引起困擾或傷害農民所以能後製的節目講錯還能修改，節目單位也能評估該不該播、要不要播。其實一個大節目的影響力是很足的，以前謠傳高麗菜毒死鴨事件，馬上讓高麗菜價崩盤，就知道媒體效應是雙面刃，得要小心使用。

林佳新坦言，其實我們占有話語權，一般來說，不會這樣針對一個網紅或網青，真的很不厚道，但若不馬上「刷」他，加上這敏感的時間點，一定會廣為瘋傳讓大陸以為台灣人賣農產品都是這樣。

政論節目錄影大概就是分兩種 一種直播，老實說就臨場考驗，大概給你一點大綱然後你自己發揮所學 一種就是錄影後製，老實說比較沒壓力能剪接來做效果 以我為例以前也常常講出不適當的話，下節目也麻煩拜託過製造單位哪段別播，避免困擾或傷害農民 ... 由林佳新發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)