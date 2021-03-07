許姓知名攝影師與周姓前女友分手後，被周女在臉書PO文描述2人嘿咻，指「來不及脫褲子，就被他塞進來！」、「我應自拍幾張被逼口交很難過的樣子嗎？」影射遭許男「硬上」，還指許男「滿噁心的」，許提告求償，台北地院判周女應賠償5萬元，並在臉書刊登道歉啟事20天。可上訴。

許男控稱，周女在2018年9月、10月在臉書上貼文「那些都是他強迫我做的，不做完不讓我離開…」、「我應自拍幾張被逼口交很難過的樣子嗎？」、「他是趁我來不及脫就脫褲子塞進來了…」、「這人真的滿噁心的，要弄死我的話，那要不要我先講好幾次硬上我的事情阿…」。

許男主張周女PO文不實，並在貼文中公開他姓名及帳號，將他形塑成愛「硬上」的「噁心男」，嚴重妨害他名譽，向北院求償30萬元，周女並須在臉書上刊登道歉啟事20天。

北院審理時，周女辯稱，她與許曾為男女朋友，交往時有過爭執，分手後亦有糾紛，她因朋友在臉書上質問，才被動說明他與許嘿咻時的內心感受。文章只是解釋分手來龍去脈並抒發情緒，文章也是設定朋友才可瀏覽。許男曾控告她妨害名譽，她獲不起訴確定，證實她沒有妨害名譽故意及意圖，應受言論自由保障。

但法官認為，周女文中提及「他就逼我」、「他強迫我做」、「被逼口交」、「硬上我」等字眼，確實會讓人產生不尊重女性身體的負面觀感，認為周女有侵害許男名譽權之間接故意，加上文章內容是描述私領域，與公共利益無關，不受言論自由保障，判周女賠償5萬元，並在臉書刊登道歉啟事20天。

(中時 )