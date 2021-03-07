50歲的林千鈺去年六月加入好姊妹高宇蓁的公司大創紅國際，日前在經紀老闆高宇蓁的主導改造下，與方文琳一起拍攝全新風格宣傳照，顛覆過去八點檔女星形象的微性感美照曝光後，被網友及朋友直誇好美好時尚，還有網友大讚「性感像莎朗史東」、「有點像隋棠」；另一款她只穿白襯衫、露出一雙細長美腿的慵懶照更被誇「網美都要閃邊去了」。

林千鈺笑說，其實自己不是很愛拍照的人，也不是網紅，不太會擺pose拍照，所以當天拍攝過程中，一直覺得尷尬害羞，但只要一拍到攝影師想要的表情與氛圍，高宇蓁和現場所有工作人員就不時發出興奮尖叫聲，讓她忍不住問：「叫什麼啦！你們是被踩到腳還是踩到尾巴！」後來看到成品果然呈現出她過去從未嘗試過的風格，自己也頗滿意，「覺得很好。反正也沒露什麼，我這年紀不適合露胸露背，露腿OK，很喜歡他們幫我打造出很不一樣的感覺」。

林千鈺最新宣傳照突破以往風格。（大創紅國際提供）

高宇蓁說，林千鈺過去習慣濃妝才有安全感，妝髮造型大多固定形式，螢幕形象也偏銳利，這次她很希望林千鈺最真實、貼近自己的那一面被看見，所以堅持幫她打破原本的妝髮習慣，「她是外國人的長相，根本不需要過多裝飾」，所以連假睫毛也幾乎不貼，呈現出最「素」的狀態。另一款造型，則是一改她過去愛梳大包包頭的習慣，把頭髮梳到最平最貼，露出好看的頭型，「她們的性感不是一定要穿很少，是要知性的性感」。

林千鈺2014年與焦恩俊結婚，但夫妻倆已「斷聯」超過兩年，被問起膠著的婚姻近況，她低調表示，還是沒有聯絡，過年也仍是跟自己家人一起過，現在的她很自在OK，自己一個人也可以過得很開心、做想做的事，爸爸石英、媽媽吳玲也尊重她的決定與想法，「謝謝大家的關心，有任何消息，會告訴你們」。

林千鈺最新宣傳照突破以往風格。（大創紅國際提供）

她從2018年拍完《金家好媳婦》後，已有兩年多沒拍八點檔，主演的電影《金不厭詐》上月上映，最近都在家當宅女休息充電，最近在追韓劇，前兩天幾乎沒睡覺，把超灑狗血的韓劇《上流戰爭》追到最新一季最新進度，直呼好過癮。最近弟弟帶著剛出生3個月兒子回來，她也忙著跟小姪子玩，「姑姑很樂意幫忙帶小孩！還滿好玩的」。

(中時 )