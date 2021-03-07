桃園市消防局第一大隊迴龍分隊7日舉辦防災宣導大型活動，還發揮巧思以「牛年發想」趣味遊戲、闖關集點。（迴龍分隊提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市消防局第一大隊迴龍分隊7日舉辦防災宣導大型活動，還發揮巧思以「牛年發想」趣味遊戲、闖關集點等各項活動，讓民眾在歡樂中吸收正確新的防災觀念，並將這些新觀念帶回到日常生活中。

活動中邀請龜山民眾以及義消中隊愛心協會常期資助的弱勢家庭參與。因應牛年，在活動舉辦各種有關於牛的主題想法來套入遊戲中，比如有：力大如牛、地牛翻身、牛轉乾坤、牛年旺返、牛勁飽滿乎你旺等。

如想到牛就知道大多與力氣有關，所以遊戲活動中有消防水帶做成的保齡球、用救生圈套圈圈、以速度取勝的消防衣帽鞋穿脫接力比賽，靜態活動也有請專業的消防搜救犬巡場、氣球街頭藝人表演以及小朋友最愛的地震體驗車。

另外清明追思掃墓節也即將來臨，先提醒民眾們掃墓時仍應謹記「四不二記得」口訣：雜草不亂燒、金紙不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，確認火苗已經完全熄滅才可離開。透過此一大規模聯合防災宣導相信這些用心籌備的活動可讓現場將近400名的民眾感受到不一樣的防災宣導。

迴龍分隊分隊長江宗晏表示，活動在隊員用心規畫2個月時間來設計流程，並思考如何將有關防災觀念帶入遊戲中又要與年肖相關，雖然費心費力，但透過隊員準備的宣導教具零距離專業解說及實際操作體驗，讓民眾從中學習各項防災、臨災應變處置的常識，來開心迎接HAPPY「牛」YEAR。

(中時 )