隨著中國大陸的經濟、政治、軍事力量全面崛起，愈來愈多的國家往大陸派駐記者，報導大陸新聞。大陸外交部長王毅呼籲外媒，在報導中國時，既不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」，只要真實、客觀、公正，新聞報導就會豐富而精彩。

十三屆全國人大四次會議今天（7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

《中國日報》記者提問，一些外國媒體尤其是西方媒體對中國進行選擇性報導。這不由讓人聯想起在延安時期美國記者斯諾和他的那本《紅星照耀中國》讓世界首次深入瞭解了中國共產黨，瞭解了真實的紅色中國。在外國記者中，還有沒有可能產生新時代的「斯諾」呢？

王毅表示，「首先，要借此機會感謝外國媒體朋友們的辛勤工作。媒體是各國溝通瞭解的重要橋梁。去年新冠肺炎疫情發生以來，很多外國媒體朋友堅守崗位，克服困難，持續向世界講述中國人民抗疫故事。你們辛苦了！」

王毅表示，80多年前，斯諾和斯特朗、史沫特萊等一批外國記者來到中國陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。斯諾並不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。他所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互瞭解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。

王毅表示，今天的中國需要更好瞭解世界，世界也需要更好瞭解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。

王毅呼籲，他希望外國媒體記者將焦距對準中國時，既不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」。只要真實、客觀、公正，你們的報導就會豐富精彩，就能經得起歷史的檢驗。中國希望並歡迎更多外國媒體記者成為「新時代的斯諾」。

(中時 )