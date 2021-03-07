「本土洋將」蔡文誠再次展現所謂老將價值！靠著蔡文誠末節一開始連取6分帶動，台北富邦勇士打出誇張21比0猛攻，完全把對手新竹街口攻城獅打趴，順利克服上半場一度落後17分劣勢，最後以109比105逆轉擊退攻城獅，拿下本季第13勝(5敗)。

儘管作客來到擁有近7000名地主觀眾的台北和平館，新竹攻城獅上半場卻靠塔壁、大勝與成力煥等人火力，一度取得51比34大幅領先，不過富邦勇士仍未放棄，持續縮小雙方差距，打完前3節，富邦勇士仍以76比81落後新竹攻城獅。

沒想到戰局來到末節完全改變，富邦勇士一開始就火力全開，不僅蔡文誠，就連曾文鼎、曾祥鈞、簡偉儒、辛特力等人都有取分，比數轉眼變成97比81，富邦反而大幅領先，攻城獅直到最後5分03秒才靠高國豪開張，比賽勝負卻已底定。

辛特力拿下全場最高34分，外加13籃板、3助攻、3抄截，曾文鼎也有15分、4籃板，蔡文誠15分，曾祥鈞14分；攻城獅以塔壁27分、17籃板表現最佳，大勝也拿22分、8籃板及4助攻，高國豪20分、7助攻、6籃板與4抄截。

(中時 )