桃園市刑大臉書「桃園刑大預防犯罪宣導」舉辦反詐騙有獎徵答，宣導品的設計也以「婦女節」為概念，與知名嬰幼兒服飾公司共同合作，設計一系列不同色系之嬰兒服飾與配件，相當吸睛。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

「詐騙集團好手好腳！不去好好賺錢！詐騙幹嘛啦！」，桃園市刑事警察大隊為配合3三八國際婦女節，以「向下紮根，以家為本」、「愛與關懷」為犯罪預防宣導主題概念，還推出嬰兒服飾、配件，並在臉書抽獎，歡迎民眾踴躍參加。

此外刑大也在桃園市區街頭隨機訪問不同族群之民眾，由振聲高中的學生，說出對詐騙集團的看法與心聲。刑大以活潑的街頭訪問方式，走入群眾並觀測民眾對於詐騙情境與守法的認知。

更在官方臉書「桃園刑大預防犯罪宣導」舉辦反詐騙有獎徵答，宣導品的設計也以「婦女節」為概念，與知名嬰幼兒服飾公司共同合作，設計一系列不同色系之嬰兒服飾與配件，產品以臺灣製造並選用100％美國棉製成，不僅用心、具有巧思且產品亦令人眼睛為之一亮，民眾只要到臉書搜尋「桃園刑大預防犯罪宣導」，參與活動就有機會獲得抽獎。

桃園市刑大表示，期望藉由創新與活潑的宣導手法，拉近與民眾的距離、加強民眾對新型犯罪之認知與擴大預防犯罪之宣導效益，並呼籲民眾犯罪預防觀念應「從家庭做起」，記得關懷周遭的人並予以適時提醒，避免因一時不查誤信詐騙集團，遭受財產的損失；桃園市刑大將與民眾共同持續建立桃園宜居之生活環境並守護民眾財產與安全。

(中時 )