因為要求對中國大陸進行新冠疫情來源國際調查而交惡的澳中關係，除了影響兩國之間的多項貿易之外，近幾年來做為國際上重要投資輸出地的中國，也大幅減少了到澳大利亞的投資。據澳大利亞國立大學發布報告顯示，2020年中國對澳大利亞投資相比2019年銳減62%，僅僅略高於10億澳元（合台幣218.6億元）。專家認為，拜登上台後中澳關係可望緩解，兩國經貿關係應可逐漸恢復。

據《德國之聲》報導，澳大利亞國立大學（Australian National University）的調查報告顯示，如果拿去年的中國大陸對澳投資與2016年最高峰的165億澳元(台幣3607億元)相比，這一數字下降幅度更高達94%。

中國做為世界第2大經濟體，是澳大利亞2018年最大的交易夥伴，根據澳大利亞官方統計資料顯示，2018年兩國貿易額達到2150億澳元(合台幣4.7兆)。

畢業於西澳大學的大陸廣東外語外貿大學經貿學院副教授唐凱表示，澳大利亞政府對外國投資，尤其是對來自中國的投資加強審查，是導致投資減少的原因之一。澳大利亞去年修改《外國投資法》，賦予政府對外資進行國家安全風險審查，審查範圍包括通信、能源和公用事業公司、國防供應鏈以及收集、存儲和持有被認為對澳洲國安和國防關鍵數據的企業。這是澳大利亞近年來收緊外資審查相關法令的普遍現象，並非只針對中國。

去年4月澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對新冠病毒的起源進行國際調查，北京和坎培拉之間的政治關係迅速惡化，至今雙方關係仍極為緊張。中國威脅抵制澳大利亞包括煤炭、葡萄酒和牛肉等多項產品，但這些項目減少的貿易額卻被暴漲的鐵礦石價格和出口量抵消。

唐凱表示，澳大利亞作為信譽良好的投資目的地一直對中國企業具有吸引力，現在中國減少對澳投資的資金可能會轉移到亞非的一帶一路國家，但中國投資者並未放棄澳洲，一旦情勢改觀，投資者回流可能比想像的要快。尤其是美國總統拜登上台後，澳洲沒有理由對中採取更強硬政策，其對中政策也勢必要調整。

(中時新聞網)