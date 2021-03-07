台北市長柯文哲每周日晚間9時都會有新的「今晚，我想來點真心話」影片在YouTube上架，7日晚間預計播出與「鳳梨王子」楊宇帆一起討論近來很夯的鳳梨議題，不過，傳出因楊在臉書指柯是「檳榔」，引起柯粉反彈，將暫停播出，北市府發言人陳智菡表示，評估播出後可能因爭議失焦，且後製時間較短，所以暫停1次。

楊宇帆日前和柯文哲預錄「今晚，我想來點真心話」，暢談鳳梨議題，但楊近來在政論節目上稱台灣鳳梨出口大陸超簡單，把菜頭用成鳳梨可能也會要，品質要求其實沒那麼高，引發不少網友批評，楊也在臉書致歉。

此外，楊宇帆在臉書分享和柯文哲合照，寫下「農業的交流鳳梨X檳榔」，指柯是檳榔，讓大批柯粉相當不滿，種種爭議讓「今晚，我想來點真心話」停播1次。

陳智菡說，楊宇帆在預錄當天即有提到檳榔，柯文哲在場也覺得好笑，認為只是幽默，因為時間太趕、避免播出議題失焦所以暫停1次。

(中時 )