基隆一名莊姓男子想開店，但資金不足，因個人信用無法貸款，假借賣屋將房子過戶給周姓友人，商請擔任貸款人，未料，周男並未交付現金，雙方爆發財務糾紛，莊男一氣之下，向檢方自首2人偽造文書，基隆地院近日審結，將2人分別判處2、3個月，得易科罰金。

據了解，莊男2015年想投資一間飲料店，欠缺資金入股，又無法再申辦貸款，因此找來周男研商，雙方說好要進行假買賣，莊男先把位在基隆的房子借名登記在周男名下，再向銀行申辦貸款。周男貸得270 萬元後，先償還莊男的債務，以及支付開店的入股金，全數算清後，需將約167萬餘款還給莊，但周僅給付48萬元，還有約120萬元拒絕歸還。

不僅如此，周男又終止2人借名登記的契約，房屋所有權又回到莊男手上，但因未依照貸款合約還款，導致房子遭法院以約400萬元拍賣，雙方鬧上法院，莊男向檢方自首，表示當時是要借用周男名義申請貸款，才會將房子轉到他名下，涉犯偽造文書罪。

日前民事判決出爐，法官判定周男需償還莊男196萬5625元，其中包含損失金額及利息等，至於偽造文書一案，基隆地案近日審結，法官認為，莊、周二人確實沒有買賣房屋意圖，導致公務人員登載不實，依違反偽造文書罪，各處2、3個月，分別得易科罰金6、9萬元。

(中時 )