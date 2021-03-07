對於經濟部長王美花5日受訪時表示，科學園區和工業區因應用水需求，可在旱災期間鑿井使用。此話一出，引起爭論，台大教授、前內政部長李鴻源擔心，萬一鑿井造成地盤下陷，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？《卡提諾狂新聞》也大讚，「昔有大禹，今有美花」，謝謝美花的創意！

台灣目前陷入缺水危機，對於缺水是否會影響晶片產能，王美花5日受訪時表示，科學園區和工業區因應用水需求，可在旱災期間鑿井使用。

對此，經濟部嚴正澄清，從頭到尾都不是政府要廠商去鑿井，而是園區廠商因有環評承諾限制，主動請託希望政府同意，可在應急的時候給短期許可，確保水源。

對於網路亂傳，經濟部無奈，源頭是廠商主動提出，會希望開放鑿井水源，其實就跟希望多準備水車一樣。當時在抗旱會議裁示同意後，就有幾家主要產業，開始詢問跟評估可行方案。

前內政部長李鴻源指出，萬一鑿井造成地盤下陷，竹科那些精密的儀器承受得了嗎？

台北市議員侯漢廷質疑，「什麼井能日產15萬噸的水？」他也特地詢問竹科朋友，竹科朋友一聽大笑，然後笑著笑著就哭了，「怎麼有這種經濟部長」？

《卡提諾狂新聞》也表示，「昔有大禹，今有美花」，謝謝美花的創意！原來台灣人不缺水，是缺乏想像力！

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(中時新聞網)