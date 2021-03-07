「為愛圓夢 寶貝築家」公益踩街活動，由桃園市圓夢愛心關懷協會與八德獅子會、寶貝潛能發展中心共同攜手舉辦，500名在地里民、身心障礙幼童及成人共同變裝玩造型。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

「為愛圓夢 寶貝築家」公益踩街活動，由桃園市圓夢愛心關懷協會與八德獅子會、寶貝潛能發展中心共同攜手舉辦，500名在地里民、身心障礙幼童及成人共同變裝玩造型，享受變裝踩街的樂趣，並讓社會大眾重視身心障礙者，走出戶外，以行動支持弱勢族群。

踩街活動邀請5間身障機構、上百名身心障礙者及其家庭，共同變裝玩造型，獅子會獅友們及在地里民一同陪伴身心障礙者走出機構，接近大自然。「夢想起飛工作坊」的身心障礙青年，也靠著自己的力量自行手作、義賣貝倍塔，實現自立生活的第一步。桃園市圓夢愛心關懷協會與八德獅子會得知寶貝中心因疫情關係，募款大受影響，因此發起踩街活動共同募資55萬元，幫助身障寶貝完成夢想中的家園，讓更多身礙青年有學習的場地。

桃園市圓夢關懷協會，長期以孩子、老人、憨兒、弱勢圓夢為主軸，七年如一日，堅持「每月一愛」進行第86場愛心活動。桃園市圓夢愛心關懷協會謝慧謹理事長說：「為愛圓夢 寶貝築家」公益踩街活動，希望藉由活動呼籲大家重視及關心身心障礙者，早療及就業問題，並鼓勵大家與身心障礙朋友，走向戶外運動健身，走出力量走出愛。

桃園市八德獅子會會長佘茂霖說，此次活動本著八德獅子會創會之宗旨及精神「竭盡所能舉辦各項社會服務，回饋社會」，召集眾多師友們為桃園市八德區在地的「寶貝家園」盡一份心力，幫助寶貝潛能發展中心完成家園建設，服務更多身心障礙者。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，因身心障礙青年長期在生活及就業中都遇到極大困難，因此，中心以「身障成人職業培訓」和「身障孩童早期療育」為主軸，打造專屬於身障者的「寶貝家園」。目前建造工程已進入完工倒數，但受大環境影響、疫情的阻礙，募款大受影響，懇請大家小額捐款支持，連絡電話（03）3329319，郵政劃撥：19907568。

(中時 )