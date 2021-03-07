1架土耳其陸軍的AS532美洲獅直升機(Cougar)墜毀在東部的比特利斯省(Bitlis)特拉萬市(Tatvan)的山坡，造成11名乘員死亡，另有2人受傷，其中一名死者是土耳其陸軍的8軍團司令-奧斯曼‧艾爾巴斯中將（Lt. Osman Erbaş）。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，土耳其國防部在一份聲明中說，這架直升機是在3月4日當天下午1:55，從東部的賓格爾省(Bingol)起飛，結果在下午2:25左右失去聯繫，隨即派出由無人機、CN-235觀察機和直升機組成的搜救隊。

3月4日，土耳其陸軍AS532直升機墜毀，1名陸軍中將也不幸罹難。(圖/土耳其新聞社)

之後就在特拉萬市附近的山上發現直升機殘骸，9名士兵當場死亡，另有4人一息尚存，但是在送醫過程中，艾爾巴斯中將也傷重不治，而2位到院的士兵也沒能救回，使得死亡人數增加到11人。

土耳其國防部立即發表哀悼聲明：「我們希望真神憐憫這些事故中喪生的軍人，並向他們的家人、朋友和我們的國家表達我們的哀切與同情，祝傷者早日康復。」

歐洲直升機的AS532直升機，是一種雙發動機的中型通用直升機，可搭乘2名駕駛與20名乘客，首次飛行在1978年。土耳其是在1996年引進此型直升機，服役至今發生了4起事故，導致28名士兵喪生。這起事故可能是天氣不佳造成野線不良所致，但確切原因尚需調查。

(中時新聞網)