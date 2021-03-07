新北市警方偵辦館長槍擊案，事後爆出證物價值300萬元的AP名錶遺失，警方一名協辦胡姓隊長3次測謊未過，導致刑大大隊長記兩小過及偵五隊長許宏銘遭記大過，胡、許兩名隊長遭調職的嚴重處分，由時本案及可能已涉及警務人員貪汙，新北市警察局長黃宗仁震怒表示，執法人員犯法，無法令人接受與原諒，已報請檢察官指揮徹查本案，務求查明真相，並從嚴追究相關人員法律及考監責任。

針對這起離奇的贓物遺失案，新北市警局內部行政調查，今（7）日祭出嚴懲，主辦的刑警大隊偵五隊隊長許宏銘記大過調離主管職，另協辦的胡姓隊長因測謊未過，申誡1次調非主管職務，靜候調查，刑大大隊長黃壬聰則連帶記過2次。

專案小組追查發現，去年8月28日館長遭槍擊曝光後，隔天29日傍晚，寶和會即以LINE群組召集20多名成員在北市敦化南路堂口緊急集合，會長林修伯、邵柏傑均到場。

檢警分3次掃蕩寶和會，繼去年10月逮捕會長林修伯、副會長梁智勝等10嫌，去年12月針對寶和會進行第3波掃蕩，查緝寶和會幕後的44歲邵柏傑等5人到案。

專案小組強烈懷疑寶和會成員聚集，是在商討對外封口相關事宜，但一干犯嫌到案後均否認，聲稱只是去聊天。

檢警偵辦過程中前往邵嫌住處查扣相關證物，其中還有一只價值約50萬元的手錶遭查扣，但邵嫌領回證物時，卻發現1支手錶不翼而飛。新北市刑大坦承，確實有1只手錶遺失，由於邵嫌也不知道手錶價格，雙方約定以50萬元和解。

據了解，新北市警局偵辦名錶遺失案對31員進行測謊，胡姓隊長經3次測謊，結果並未通過，事後又經搜索胡員辦公室、住處均查無證據，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分記申誡1支，調職非主管職警務正，靜候調查。

其餘懲處包括負責扣押物品的林姓分隊長記過1次、曾姓偵查佐申誡1次、張姓小隊長申誡2次。黃壬聰表示，事件發生後同事士氣低落，自己難辭其咎，故向長官自請處分，深刻檢討。

(中時新聞網)