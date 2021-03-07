紐約大都會隊總教練羅哈斯（Luis Rojas）今（7）日正式宣布，兩屆「賽揚獎」強投狄葛朗（Jacob DeGrom）將連續第3年擔任大都會隊的開幕戰先發投手，時間是美國時間4月1日，在客場與華盛頓國民隊交手。狄葛朗接到球團的通知後表示：「這是莫大的榮耀。」

在大都會隊史上，席佛（Tom Seaver）曾經連續10年在開幕戰掛帥先發，時間是1968-77年；其次是古登（Dwight Gooden），他是在1988-91年連續4年擔任開幕戰先發投手，狄葛朗則為隊史第4人。羅哈斯教頭說，做這個決定根本不困難，「除了狄葛朗，我想不出第二個人選。」

狄葛朗在今天對休士頓太空人隊的熱身賽擔任先發投手，2局被擊出1支安打，送出3次三振，有1次四壞球、無失分。比賽只打6局，終場大都會以6比1輕取太空人，狄葛朗是勝利投手。

此役狄葛朗投29球，這是他熱身賽初登板，卻很快就飆出100哩的速球，可見調整得很好，控球狀況也相當理想，因此羅斯哈斯教頭放心把開幕戰先發的重任交給他。

狄葛朗在去年縮水球季先發12場，投68局，戰績4勝2敗、自責分率2.38，送出大聯盟投手最多的104次三振，可惜未能完成國聯「賽揚獎」3連霸。他已在大都會隊待了7年，戰績70勝51敗、自責分率2.61，是隊上的王牌投手毋庸置疑。

(中時 )