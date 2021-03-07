三星電子B2B商用事業再下一城，繼先前拿下全台近400家麥當勞的看板顯示器應用，再拿下全台6,000家7-ELEVEN連鎖超商門市數位看板大單，以產品彈性與靈活顯示應用獲得業主肯定。

三星商用顯示器與7-ELEVEN合作，三星這次以專業型商用顯示器，具備高良率、完整智慧功能及4K影像畫質，提供門市應用上依不同店型彈性配置。三星表示，由於超商是一年365天、24小時的使用需求產品的良率自然有高度的要求；產品簡約、對稱、極窄邊框的外型設計，能以垂直、水平或拼接設置使用，輕易融入多元店型的空間需求；無眩光面板設計，消費者可以不受環境光照影響，消費者才能從各角度，都能獲取完整的畫面資訊。

三星商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作自2019年開始，目前正逐步完成全台共6,000家門市數位看板OPEN! CHANNEL顯示器的建置與汰換。亦將依各門市擺放位置不同，提供最佳適用性。

舉例來說，門市收銀台上方的顯示器為數位看板OPEN! CHANNEL推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊；而在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為Menu Board使用，方便消費者清楚瀏覽商品品項；另外在設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板，提供即時轉播大屏螢幕顯示需求。

7-ELEVEN表示，隨著邁入第43年與6,000店規模之際，期待能透過多元複合店型，將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級，三星商用顯示器能透過單機、拼接電視牆等多元顯示形式，提供不同的顯示應用，靈活運用的特性能為7-ELEVEN實現融合智慧體驗消費提供協助。

台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年期間將達到87.2億美元規模，三星觀察零售產業正面臨數位轉型的加速期，以因應一日千里的消費習慣改變。

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(中時新聞網)