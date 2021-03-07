零售通路的消費金額不大、卻宛如有螞蟻搬象的大力功，疫情以來改採紮根台灣市場的外商銀行信用卡，滙豐和花旗近期都祭出新優惠吸引消費民眾多使用，滙豐（台灣）信用卡綁OPEN錢包、花旗銀行現金回饋卡除了主推「通通2％回饋」，新增3月期間全聯PXPay通路優惠，每周一卡友日能最高享有2％的現金回饋。

滙豐（台灣）近日首度與7-ELEVEN自有支付工具「OPEN錢包」合作，成為首家進入小7便利商店的外銀信用卡！滙豐銀行表示，即日起使用OPEN錢包綁定任何一張滙豐信用卡，現在起可以在超過6,000家的7-ELEVEN刷卡消費，「以後去小7買東西，不必再帶現金了！」

限定萬事達聯盟的花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，去年第四季重磅推出，國內海外一般消費全通路2％回饋，就是刷卡「買東西」都能獲得回饋，停車費、公用水電支出等生活費用都不計在內。有時間限制的優惠，是前3個月綁定指定十大行動支付最優10％刷卡金回饋，最後申辦截止日為3月31日。

為能打開更多零售刷卡通路，唯一打入全聯購物中心系統的花旗信用卡，2月26日起新增綁定全聯PXPay刷卡可獲得有感回饋，每周一的卡友日單筆儲值／消費滿1,000元，可享200點的全聯福利點數，每10元福利點數可折抵1元。

滙豐銀行的現金回饋御璽卡也保有多項優惠，包括海外消費最高2.22％回饋、國內一般消費（含保費）最高1.22％回饋優惠，再度延長到今年6月30日。海外消費部份，包括海外電商網站購物都能納入計算。

滙豐銀行表示，為歡慶「刷進」7-ELEVEN，本周三（3月10日）起至4月6日期間，OPEN錢包綁定任一滙豐卡於7-ELEVEN實體門市消費，單筆滿200元加贈20點OP點，銀行提供總點數15萬點，無需登錄，讓每位卡友都有機會獲得一次優惠，當OPEN錢包於當筆交易滿額，7-ELEVEN立即回饋至會員帳戶。

(工商 )