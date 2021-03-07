藍營近日積極推動藻礁公投連署，民進黨一份內部最新民調今天曝光，顯示有52.2%民眾認為國民黨推動公投不是真心關心社會議題，而是為了政治利益。前太陽花成員妖西(劉敬文)也貼出民進黨陣營所做的一份「網宣」，該「網宣」稱歷來的每一次公投，國民黨都成功達到目的，泛綠支持的公投卻通通都沒通過。他很憤怒地表示，民進黨不該製造扭曲歷史的網宣，為廢除公投法或把公投法關回鳥籠在暖身。

劉敬文7日在臉書貼文表示，有一則民進黨陣營做的網宣，內容主要是說歷來的每一次公投國民黨都成功達到目的，泛綠支持的公投通通都沒通過。這言下之意是在暗示台灣只要有國民黨在鬧，公投就不是好東西，針對公投制度在帶負面的風向。

劉敬文生氣表示，因為修改鳥籠公投、還權於民一直是泛綠的重要政治主張，只因為蔡英文這一群人採取消極避戰態度，所以才會讓2018年泛綠支持的公投都失敗。那種網宣根本昧於歷史事實，完全就是利用年輕一輩對扁執政時期的無知在洗腦帶風向，為廢除公投法或把公投法關回鳥籠在暖身。

劉敬文指出，過去那6個公投案子有一半是民進黨推動的，如果是以鳥籠公投法修改後的同意票25%門檻作標準，有兩案是會通過的。過去被否決，是因為鳥籠公投門檻太高，跟國民黨並沒有直接的關係，根本沒有過去的公投案國民黨都成功這種事，國民黨提的3個公投案跟民進黨一樣，在當時都沒通過，但其中有兩個公投案若放在今天，就會通過了。他強調，這件事很重要，民進黨陣營不該製造扭曲歷史的網宣，事實查核中心也該針對此事做查核才對。

這陣子有一則民進黨陣營做的網宣，內容主要是說歷來的每一次公投國民黨都成功達到目的，泛綠支持的公投通通都沒通過。 言下之意是在暗示台灣只要有國民黨在鬧，公投就不是好東西，針對公投制度在帶負面的風向。 我看了很生氣，因為修改鳥籠公投、還權於... 由劉敬文發佈於 2021年3月7日 星期日

(中時新聞網)