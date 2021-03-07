蔡英文總統6日參加彰化縣民進黨黨務座談時，與會者提鄉鎮市長應改為官派，農會也應如農田水利會不再選舉，避免派系、黑金介入等弊端。對此，蔡英文表示，將交付行政院研議、按程序來辦理。不過，藥師林士峰認為，廢止鄉鎮市長選舉改成官派，是開民主的倒車，行政權過度擴張，非台灣人之福。

林士峰6日在臉書上表示，「總統，你們認為派系掌控的選舉，也是民主制度的表現」。他並指出，正常的思維，不是應該教育民眾，重視自己手中神聖的一票，每張選票都代表著民意，是能改變台灣的力量。

林士峰認為，廢止鄉鎮市長選舉改成官派，是走民主的倒車，過度擴張的行政權會走向極端的獨裁政權，絕非台灣人民之福。

此外，鄉鎮市長是否應該改為官派，也在PTT上引起網友熱議，有些網友反對官派，並開酸，「我看立法院乾脆也官派好了，選一個總統就好」、「官員國家隊」、「翻譯：拎北選不贏，直接官派贏」、「我支持偉大的黨直接稱帝」、「順便建議總統無限期好了，改成世襲」、「又能塞一堆缺給自己人了，以後側翼只會更多」。

但也有網友表示贊成將鄉鎮市長改為官派，「地方鄉鎮市長跟農會早該改官派了，這點我挺DPP」、「早該改官派」、「市的區長不就官派的，有怎樣嗎？」、「一旦官派，鄉鎮市民代表也消失，又省一堆錢」、「還好吧，六都不就是官派有很差嗎?至少也是高考過的」。

內文摘要 與會人員提出的建議，包括目前鄉鎮市長及代表會很多都是由派系及黑金掌控，反而影響地方發展，建議中央將鄉鎮市長改為官派；目前正在進行的農會基層選舉，也有類似情形，建議農會選舉必須改革；蔡英文表示，會交由行政院研議與溝通。 ————... 由藥師林士峰發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)