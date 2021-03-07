資深媒體人唐湘龍。（取自《觀點--龍行天下》Youtube直播）

民進黨日前成立「憲政改革小組」，由姚嘉文、柯建銘、鄭文燦擔任共同召集人。此外，邱義仁也在憲改小組之列。資深媒體人唐湘龍認為，邱義仁納入憲改小組，就知道民進黨修憲又是玩假的，沒戲了，817又被騙了，還是不敢台獨。

民進黨3日中常會通過成立「憲政改革小組」，民進黨發言人顏若芳表示，小組由前黨主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦市長擔任共同召集人，並邀請黨內黨公職與專家學者共同加入。

不過值得注意的是，曾任總統府和國安會秘書長的邱義仁也在憲改小組之列。邱義仁曾於2020年10月12日在美國喬治華盛頓大學舉行的一場關於「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會，回應美國對於台獨的疑慮：「除非瘋了，哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車」。

資深媒體人唐湘龍5日在《觀點--龍行天下》直播中分析，蔡英文以817票贏得總統大選，修憲有什麼問題？唐湘龍呼籲大家，如果仍是國家統一的信仰著，不要擋民進黨修憲，最好改國名、國旗，才像台獨，如果沒有以台灣為國名，獨派會死不瞑目。

可是民進黨憲改小組中納入邱義仁，唐湘龍認為，民進黨修憲又是玩假的，又沒戲了，817又被騙了，還是不敢台獨。他直言，如果不相信台獨是災難，事實是檢驗真理的唯一標準，就去做，做了之後就知道。他判斷，邱義仁納入憲改小組，就知道邱義仁是代表蔡英文督軍的，是盯盤面的，不可造次。民進黨就是寵物，時間到了就乖乖回籠子，不會鬧事。

(中時新聞網)