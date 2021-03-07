70歲港星吳孟達因肝癌離世，今（7日）舉行公祭，許多藝人送上花圈悼念，過去與吳孟達多次合作，後來卻傳不合的周星馳也現身會場，送昔日搭檔最後一程，而吳孟達的弟弟吳利達也岀面澄清兩人不合真相。

吳孟達生前和周星馳合作無間，卻在拍完《少林足球》後爆出不合，自此再沒合作過，而綜合港媒報導，周星馳今抵達吳孟達公祭會場，簡單致意待了9分鐘後便離去，被問到對於吳孟達過世的感受，他僅揮揮手尚未回應；對於周星馳到場致祭，吳利達則表示就是一般慰問，並透露對方和哥哥一直很要好，「我哥哥有講過這一點，他是說和星爺一直都是好朋友」，至於周星馳有無見到吳孟達最後一面？吳利達則說自己沒看清楚，所以不知道。

劉德華現身靈堂沒多作回應。（星島日報提供）

吳君如感慨和吳孟達的緣份。（星島日報提供）

而劉德華、吳君如等藝人今下午也抵達靈堂致意，雖然劉德華全程不發一語，只雙手合十向媒體打招呼，但田啓文透露華仔有慰問家屬，並向他詢問達哥的病情來龍去脈，吳君如受訪則感慨和吳孟達合作過太多次，並表示近年有不少作品都希望找達哥參演，可惜對方太紅太忙，自己也不知道對方生病，「好傷心，好突然，想不到這麼快。」

另外，吳孟達骨灰之後將送到大馬安葬，吳利達表示，哥哥曾在醫院跟他提過一個願望，「哥哥說要將骨灰放到馬來西亞，讓他陪著太太和子女」，不過因為他們對馬來西亞不是很熟悉，會再找地點做安排。

(中時新聞網)