氣象局今（7日）晚間6：20針對新北市、基隆市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。(氣象局提供)

中央氣象局表示，周末隨著鋒面通過，雨勢逐漸減弱，不過由於東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸有大雨發生機率。而未來一周受到2波東北季風增強影響，北部、宜蘭地區只有一天是好天氣，易有短暫陣雨，整體偏涼；中南部及花東地區則是多雲時晴，早晚較涼。

受到東北季風影響，氣象局今（7日）晚間6：20針對新北市、基隆市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。明天（8日）起持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區雲量較多，降雨範圍包括桃園以北至宜蘭等地區，越接近基隆北海岸、大臺北山區的降雨會越明顯。中南部天氣則以多雲到晴為主。

溫度方面，北台灣稍涼，高溫約18-20度，中部、花東約22至25度，南部地區仍有28度以上。氣象局提醒，接下來一周受到2波東北季風增強影響，台灣北部至宜蘭下周整天偏涼，迎鋒面東北部地區易有短暫陣雨；中南部地區天氣多雲，早晚較涼。

周一至周三（8日至10日）受到東北季風影響，北部、東北部整天涼，降雨以桃園以北的北部地區及東半部為主，其他地區多雲，中南部山區偶爾有零星雨。周五至周日（12日至14日）另一波東北季風再增強，北部、東北部氣溫降、水氣增，降雨仍以北部及東半部為主，中南部維持多雲到晴。

氣象局指出，周四（11日）是這周水氣最少的一天，由於東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升到22至24度，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

(中時新聞網)