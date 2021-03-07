即使在瑞士街頭穿著罩袍的穆斯林婦女相當罕見，瑞士今天還是舉行公投，表決是否禁止在公共場所穿著遮住整個臉部的罩袍。

民調顯示，支持罩袍禁令的民眾略占多數，在其他歐洲國家以及部分以穆斯林為主國家通過類似禁令後，瑞士這次公投前國內已辯論多年，

即使這項「贊成禁止遮住全臉」的公投未提及遮住整張臉的罩袍布卡（burqa）或是只露出眼睛的尼卡布（niqab），但議題的焦點卻無庸置疑。

瑞士各城市可以看到上頭寫著「禁止激進伊斯蘭！」和「禁止極端主義！」的贊成陣營海報。

反對陣營的海報則寫著：「向荒謬、無用、恐伊斯蘭的『反布卡法 』說不。」

一旦公投過關，意味著在公眾場合，無論是在商店或鄉間的露天空間，都不得把整個臉部遮住。但有例外，敬拜場所就不在禁止之列。

女性穆斯林團體紫頭巾（Purple Headscarves）發言人說：「這個公投除了一無是處外，還帶有種族歧視和性別歧視意味。」

她告訴法新社，這給人有這種問題的感覺，「但其實瑞士只有30人穿布卡」。

(中央社)