高雄一名男大生，日前半夜獨自到洗車場洗車，洗車結束回到家門口後，才發現自己的手機及家門鑰匙，全忘在宿舍裡，無法開門返家，正當他在苦惱之際，靈機一動想到向警方求助，警方利用社群軟體，順利與室友連線求援，才讓他平安返家。

高市警三民二分局陽明派出所警員深夜執勤時，發現1名男大生慌張走進所內求助，原來這名男大生白天要上課，晚上要上班，只能利用半夜下班時間到洗車場清洗愛車，沒想到當天他洗完車，才發現鑰匙手機都沒帶，公寓大門又已經反鎖，在聯繫不到室友的情況下，只能報警求助。

警員知情後靈機一動，向男大生詢問是否有時下最流行的Instagram帳號，並將手機借給對方登入帳號，藉此撥打電話給室友求助，室友接到視訊電話後，趕緊騎車來救男大生回家，所幸警方的即時反應，才讓疲憊整天的男大生，可以趕緊回家休息，警方也提醒，出門在外，還是要記得帶好隨身之物，才不會發生類似的處境。

(中時 )