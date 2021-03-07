台中一名程姓攝影師，與模特女友「小丁」交往5年多以來，已經是小丁的專屬攝影師，作品豪不吝嗇展現小丁性感身材，2018開始兩人在募資平台開設網頁，供全球網友訂閱，不過必須付錢才能欣賞作品，未料遭人外流，還被檢舉販售猥褻影像，最近兩人判決也出爐。

根據判決書，程姓攝影師與小丁開設的網站中，點進去會先看到警語，也就是滿18歲才能觀看，接著必須支付100美金，就可以欣賞無修正的寫真作品，法院認為經過上述步驟，一般人可判斷內容不適合未成年人，且進入網頁後也無法直接觀看。

不僅支付費用才能看到小丁作品，其中募資平台也採取實名制，必須經過認證才可以看到無修正寫真，就是為了避免被有心人士盜用外流；程姓攝影師與小丁反駁，兩人所拍攝皆為藝術照，而非猥褻影像，而且已經採取安全隔絕措施，而法院亦採信兩人說法及觀看作品方式。

此案經台灣高等法院台中分院審理，認為與刑法第235條第1項之構成要件不合，雖然檢察官提出的證據中，仍存有合理之懷疑，不過未達可確信其真實之程度，因此不足以證明被告兩人涉及販賣猥褻影像罪嫌，最後因罪證不足，因此兩人獲判無罪定讞。

(中時新聞網)