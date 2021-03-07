在新冠疫情爆發後，一些研究人員發現某部份人比其他的人更易感染新冠病毒，也更容易出現症狀，不同患者症狀的輕重也有顯著差別。科學家迄今只知道這些差異與基因與血型有關，但還不知道真正的因素，目前只知O型比其他血型感染率低12%、重症率低13%，而A型發生重症機率比其他血型則高出驚人的1.5倍。

《英國廣播公司》(BBC)報導說，英國提賽德大學（Teesside University）生物學教授蘭德（Vikki Rand）和博士研究生歐漢倫（Maria O'Hanlon）在學術網站「對話」（The Conversation）撰文介紹了這個研究方向。

科學家迄今只知道新冠病毒感染率與基因與血型有關，但還不知道真正的因素，目前只知O型比其他血型感染率低12%、重症率低13%，而A型的重症率尤其比其他血高出很多。圖為民眾抽血化驗。（圖／王文吉攝）

科學家認為，基因是此項研究的切入點，如果能找到感染與病毒的關聯，或許就能證明對新冠肺炎的抵抗力強弱是由遺傳基因決定的。而經過DNA序列上全部的基因組逐一比較，發現9號染色體和3號染色體上的兩段DNA與新冠肺炎有關。

報導指出，對西班牙和義大利患者的研究發現，3號染色體一小段編號3p21.31的區域裡有一個基因SLC6A20會與新冠病毒藉以進入細胞的ACE2受體互動，該段3p21.31是目前唯一已知與新冠重症有顯著關聯的遺傳區域，其基因變異被視為感染的風險因數，而這種染色體變異可能是從人類遠古祖先尼安德塔人那裡遺傳而來。

研究人員發現，新冠病毒檢測陽性的群體以A型居多，而O型群體較不容易感染。更大規模研究甚至計算出，O型的感染風險比其他血型的人低大約12%，引發重症或病死的風險比其他血型的人低13%。圖為紅十字會為民眾抽血用於進行病毒檢測。（圖／路透)

至於9號染色體那一段是A-B-O血型系統，決定每個人的血型。這段基因顯示血型與新冠感染率存在著關聯，即某種血型的人是否相對更容易或更不容易感染病毒，以及感染後致死的重症率高低，也因此可以得知這些差異可能與血液內抗體的差異有關。

報導說，歐洲在疫情早期就有研究發現O型和AB型與新冠之間可能有關聯，疫情擴散後，研究規模擴大，統計上逐漸出現規律：A型的人比O型的人更容易發病，O型的人感染病毒後引發重症的機率比其他人低了許多。後續來自西班牙和義大利1600名患者的深入研究指出，O型患者出現呼吸衰竭的概率比其他血型患者低，而A型患者出現呼吸衰竭的概率是其他血型患者的1.5倍。

有一份公開發表的論文為這項研究提供了支持。該論文分析了7項互不相關的研究，樣本總計將近300萬人，其中包括7500新冠患者。結果發現，新冠病毒檢測陽性的群體，A型居多，而O型群體較不容易感染。加拿大更大規模研究甚至計算出，O型的感染風險比其他血型的人低大約12%，引發重症或病死的風險比其他血型的人低13%。

問題是血型跟新冠病毒感染率有沒有關聯？根據2002-2004年SARS疫情的研究結果，O型血的人感染冠狀病毒的概率較小，當時提出可能的解釋是O型血液中的抗體或許能阻止SARS病毒侵入細胞，但此一有關SARS疫情的理論未獲驗證。

報導說，現在能夠肯定的是新冠病毒跟SARS一樣是冠狀病毒，科學家們希望更多樣本、更多資料和更多研究能夠帶來更多線索、發現更清楚的脈絡。

(中時新聞網)