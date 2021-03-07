水情真的十分嚴峻，跨部會啟動抗旱大作戰！經濟部水利署7日表示，將偕同內政部營建署、地方政府，推動11座再生水廠示範計畫，每年努力完成一座，預計至115年全台可供應再生水量將達每日33.4萬噸，相當新竹地區總用水量的6成，成穩定供水利器之一。

隨著污水下水道接管率提升，水利署表示，將陸續推動11座再生水廠示範計畫，預計至115年全台灣可供應再生水量將達每日33.4萬噸。水利署期待從今年開始，每1至2年都能有1座再生水廠完工，成為因應乾旱風險的利器。

為達成115年全台灣系統再生水廠供應每日33.4萬噸再生水政策目標，水利署與內政部營建署及相關地方政府共同推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案（102-109）」、「前瞻基礎建設水環境計畫－再生水工程」、「公共污水處理廠再生水推動計畫（110-115年）」等計畫，共籌設桃園北區、新竹竹北、台中福田、豐原及水湳、台南永康、安平及仁德、高雄鳳山、臨海及楠梓（或岡山橋頭）等11座再生水廠，經費合計約170億元。

其中，鳳山溪再生水廠已於107年8月、108年8月分二階段完工，供應臨海工業區（中鋼）每日4.5萬噸再生水。第二座台南永康再生水廠將於110年4月起分階段產水達每日0.8萬噸，水利署正加速媒合用水企業，配送給南科園區廠商使用。

因應氣候變遷降雨豐枯差距擴大，再生水源具有不受天然降雨影響的優點，水利署已將再生水列為「開源」必要選項。未來用水計畫審查將依各地區供水情勢，要求開發單位承諾使用一定比例再生水（目前用水計畫已核定之再生水使用量達每日21.9萬噸），有助於面對極端氣候對各地區水資源供應的挑戰。

此外，各部會啟動抗旱大作戰，在抗旱措施中，160口的防災備援水井小兵立大功，每天供水34萬噸，成為解決乾旱燃眉之急的關鍵措施，尤其在桃園、新竹、台中與屏東等地區建置防災緊急備援井，目前建置完成160口水井併入自來水系統達每日34萬噸，發揮抗旱效益。其中新竹17口備援水井迄今供水約543萬噸，較現在寶山及寶二水庫蓄水量更多。

水利署表示，以水情較嚴峻的新竹地區為例，已攜手地方政府、台水公司及北水處，自去年底加大翡翠水庫支援板新地區每日80萬噸以上自來水，讓石門水庫有能力供水新竹；2月1日更提前完成桃園支援新竹幹管，供水每日20萬噸幾占新竹用水4成；運用備援水井17口最大可供水每日3.2萬噸、提前加強農業節水約850萬噸及減壓減量供水約90萬噸等各項措施，才讓寶山及寶山第二水庫獲得喘息，免於空庫危機。

水利署自106年起於前瞻計畫陸續推動防災備援水井建置工作，在地下水豐沛且無地層下陷之虞的桃園、新竹、台中與屏東等地區建置防災緊急備援井。日前水利署依災害防救法宣布開放科學園區廠商臨時鑿井，係廠商考量梅雨及6月降雨可能風險而採取不得已的抗旱風險管理手段。

水利署強調，鑿井為抗旱不得已的手段 政府會在符合現行環境影響評估法、水利法、地下水管制辦法等法規前提下，由地方政府嚴謹的審查，確認不會造成地層下陷或影響水源保育情況下，以鑿井作為產業短期缺水的備援措施，並於水情宣布正常後封井停止使用。

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