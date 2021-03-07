舞蹈家林睿君（KIMIKO）去年與帥氣教授王家玄登記結婚，同年底兩人選在屏東基督長老教堂舉行婚禮，場面溫馨感人。KIMIKO近日受訪談及老公王教授，坦言對方不僅付出愛，也療癒了她，讓她重新相信人性，「我的人生其實有兩個很大的檻，全是8位數，現在回想都覺得可怕」，在她外表穩定、內心卻早已成碎片時，遇見了現在的另一半，「他常說自己在幫我，把我的碎片拼起來，他知道這些故事，一直給我最大的信任感」。

KIMIKO表示：「我沒留下最精華時間的努力成果，而且兩次都是被欺騙，還不是投資，我太想把事情做好，覺得不懂理財，就把理財交給專業的人，但這個過程卻導致我對人性非常挫折。」她第二次慘跌，對象甚至是相處十年以上的夥伴，雖贏得訴訟，她卻有3年時間都在想「為什麼」，連醫生都說幸好她的工作就是運動，有舒壓出口，不然線一斷就掰掰了，「我有段時間是在一種表面沒事、裡面所有東西都壞掉卻不自知的狀態，唯一慶幸的是，現在我居然還有相信人的勇氣」。

KIMIKO開podcasts新節目《OK便利‪店‬》。（KIMIKO studio提供）

從對人性失望到開始能夠相信，KIMIKO曝老公扮演關鍵角色，「他帶我回屏東結婚，他讓我點頭的很大原因，是我開始願意給這個人承諾，老實講，我曾很害怕如果自己一直在一個破碎狀態，關係可能無法平衡，但他那時很誠實地對我說：『我不知道能做到什麼程度，但我會陪妳一起。』」這過程當然並非像是童話故事一樣夢幻順遂，「所以我們最開始的磨合，是我沒辦法接受每件事都要與他分享，我那時想說工作已經好累了，回到家不想再講什麼」。

王教授選擇以柔克剛，他總是默默坐在KIMIKO身邊，等到她情緒沉澱後再慢慢了解，兩人在說與不說爭執許久，最後是他的一席話打動KIMIKO，「我們40幾歲才一起相處下半生，如果妳不願意讓我參與前面的故事，我們的隔閡可能會越大，所以妳可不可以把它想成是為了讓我們的下半場走久一點？我真的想知道」。

KIMIKO感謝王教授的「老式浪漫」，「我們有半開玩笑，每年時間到了都要更新婚約，而不是永久合約」。她坦言兩人遇見彼此前，從沒想過走入婚姻，彼此都是自律又不強求的隨緣個性，加上王教授喜歡邏輯條理化所有事情，所以有了每年更新婚約的約定。KIMIKO近日也開了podcasts新節目《OK便利‪店》分享人生，新的一年計畫培育KimiBarre師資，努力推廣運動。

KIMIKO（右）、王家玄甜蜜婚紗照。（LinLi Boutique提供）

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