環團與政府會談雖然確定破局，但民眾仍持續想要公投連署，珍愛藻礁公投總部7日共收到1萬7154分連署書，累計至7日共有56萬3767份，總部對於持續衝高的連署書份量感到開心，也樂觀評估上難60萬份不是問題，如今藻礁公投持續受到關注，也希望政府重視這數十萬人民意，停止大潭藻礁區域開發。總部強調，藻礁生態一但被破壞就不可回復，希望政府重視大自然的珍貴。

(中時 )