藻礁公投連署7日累計共有56萬3767份 21:262021/03/07 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藻礁公投連署7日累計共有56萬3767份。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環團與政府會談雖然確定破局，但民眾仍持續想要公投連署，珍愛藻礁公投總部7日共收到1萬7154分連署書，累計至7日共有56萬3767份，總部對於持續衝高的連署書份量感到開心，也樂觀評估上難60萬份不是問題，如今藻礁公投持續受到關注，也希望政府重視這數十萬人民意，停止大潭藻礁區域開發。總部強調，藻礁生態一但被破壞就不可回復，希望政府重視大自然的珍貴。 國民黨雙公投百萬連署書 3月9日送中選會 環團會面破局 陳吉仲稱重大環保議題持續溝通 (中時 ) #7日 #總部 #藻礁公投 #累計 #56 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林飛帆稱溝通非說服 鄭麗文譏賣友求榮 04:102021/03/07 政治要聞 全力拚藻礁公投 公投小組與陳吉仲見面喊卡 08:452021/03/07 生活 環團與陳吉仲溝通藻礁卡關 政院不放棄溝通 20:242021/03/07 政治 退出藻礁公投事務 何宗勳：和陳吉仲裡外不是人變成鬼 14:422021/03/07 政治 再生能源難補位 綠陷空前危機 04:102021/03/07 政治要聞 粉紅風暴快閃 連署書衝向60萬 04:102021/03/07 政治要聞 環團聯合發聲明 守護藻礁初心不變 16:242021/03/07 政治 環團與陳吉仲溝通藻礁喊卡 何宗勳：內部聲音多 12:302021/03/07 生活 陳吉仲回應藻礁公投談話破局 朱學恒神翻譯 14:182021/03/07 政治 潘忠政深夜緊急發聲明與政府會談破局 陳吉仲表示尊重大家想法 03:132021/03/07 政治 忽視、打壓、恐嚇、摸頭 羅智強轟：蔡英文的傲慢4部曲 12:012021/03/07 政治 政治熱門新聞 聽到菜頭可以當成鳳梨賣 謝龍介暴走：代誌大條了 - 政治 陸禁台鳳梨 聽完王世堅一番話 鄭麗文喊：百分之百認同 - 政治 禁鳳梨的不只大陸 農產商爆料：兩岸只剩唯一希望 - 政治 綠營一份網宣扯國民黨 前太陽花成員看完超氣 - 政治 大陸瘋傳「鳳梨變蘿蔔」那段影音 林佳新：完了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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