公開數據顯示，2020年1月1日至2021年2月28日，大陸證券市場共新增投資者2,172.63萬個。截至2021年2月底，全市場投資者數量為1.8億個，是繼2020年7月超過1.7億個後，首度突破1.8億個。其中，自然人投資者數量占比99.77％，機構投資者數量占比0.23％。

證券時報報導，從單月情況來看，2021年1月新增投資者209.43萬個，年增162％。2月新增投資者160.94萬個，年增80％。自2020年3月份以來，已連續11個月單月新增投資者數量突破百萬。

市場人士分析，投資者積極入市表明對資本市場的信心，也是股市吸引力增強的體現。2020年，A股市場展現出較強的賺錢效應，上證指數全年上漲13.87％，深證成指全年上漲38.73％，創業板指全年上漲64.96％。截至2020年12月31日，A股總市值比2019年底增加人民幣（下同）18.36兆元，人均增加市值達10.49萬元。

(工商 )