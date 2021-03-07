新冠疫情自去年大流行以來，國外有不少民眾被關在家中防疫，閒暇或是無所事事之餘，網路上竟流行起類似「冰桶挑戰」（IceBucket Challenge）的「冰塊挑戰」（Ice Cube Challenge），在短影音平台TikTok，可以看到許多女性挑戰者將冰塊放入陰道，拍下當下反應，但是這種「相當刺激」的挑戰，有婦科醫師就表示，很容易會傷害到私密處。

網路最近流行起了冰塊挑戰，但婦科醫生極不贊同。 （圖／翻攝自TikToks When bored Youtube）

從網路上的畫面可見，當女性挑戰者將冰塊塞入陰道後，表情變得越來越詭異，像是有人就出現雙眼瞪直、眉毛或挑起或收緊，甚至還會發出尖叫聲。

據這些女挑戰者表示，這樣的挑戰等同進行一次「冷凍治療」。她們認為，冰塊的低溫可以幫助刺激陰道肌肉，達到「縮陰」效果，此舉也能協助長疣（也就是菜花）的患者除掉病毒疣。

網路最近流行起了冰塊挑戰，挑戰者兵到飆髒話。 （圖／翻攝自TikToks When bored Youtube）

另外，還有參與挑戰的女性表示，冰塊帶來的刺激感能緩解她們抑鬱和焦慮。許多女孩瘋迷這項挑戰，不過看在醫生眼中，可是大喊「母湯」。據婦科醫師珍妮佛（Jennifer Lincoln）表示，將冰塊放入私密處的行為就像小朋友以舌頭舔冰柱，當私密處的肌肉和低溫的冰塊接觸時，溫差可能導致冰塊黏住肌膚，就像舌頭年黏在冰柱上，冰塊取不出來，甚至會凍傷肌膚。

網路最近流行起了冰塊挑戰，挑戰者竟說這是一種趨勢。 （圖／翻攝自TikToks ）

珍妮佛接著強調，陰道的肌肉相當柔嫩，若在慌亂下強行將冰塊粗暴扯出，很容易就對私密處造成傷害。包括另一名婦科醫生塔努耶也指出，冰塊的pH值和水相似，一般在7.0左右，接近中性，但女性陰道內的pH值通常落在4.0左右，呈弱酸性，因此可能會增加女性染病風險，醫師們就規勸這些挑戰者，千萬不要再進行這麼瘋狂的挑戰。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)