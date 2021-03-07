屏東縣美和科技大學與太平洋百貨公司今年合作籌組大專校院女子籃球隊，並深根臺南永仁高中全國甲級HBL女子籃球隊，該校成立至今共獲得1次總冠軍、4次亞軍、1次季軍、1次殿軍，成績斐然；另，在國中部榮獲10次冠軍、1次亞軍、4次季軍，實為國內頂尖女子籃選手的搖籃，期盼兩校合作能延續選手的競技舞台，和培育選手一技之長與職涯規劃。

屏東美和科大董事長特助陳月紅（左）代表學校頒發「教練顧問證書」給臺南市永仁高中女籃隊教練時超傑。(圖/美和科大提供)

永仁高中女籃隊教練時超傑表示，每一位運動選手都有著自己未來的夢想，不管是追求更高的運動成績、運動舞台或是工作就業等，都還是必須要面對自己的未來，所以希望這群孩子們都能適才適所、適性發展，因為他們都是我最愛的孩子。

負責籌備美和科大女籃隊的副教授顏君彰表示，為持續培育選手和未來發展，學校將規劃球員職能探索、技能導向、國際移動、學習輔導、獎助學金、實習就業、運動贊助等，來協助選手訓練、求學和未來就業。

誠然，教育部體育署近年大力推動「企業社會責任」及「運動兩性平權」，希望能提升更優質和平等的運動環境，在縣市政府積極的帶動與引導下，企業也開始投入相關資源到所屬的城市中，帶動整體的體育運動發展；並在國際大學運動總會(FISU)的大力提倡下，全球未來應該更重視女性運動發展及擔任領導角色，故美和科技大學將秉持全球的趨勢和社會責任，鼓勵縣內女子運動發展、成立女子籃球運動競技代表隊，未來更是要研擬相關運動教育及兩性平權課程與活動，建立在地體育運動科大的典範。

本校董事長劉忠志堅持「教育為本、社會責任」，以及本校翁順祥校長堅持的一個教育理念「一切為學生，為學生一切」，故積極規劃及籌備一支以「競技運動」為主的女子籃球隊，未來持續深根或策略聯盟重點學校球隊，並努力成為屏東縣第一支甲級UBA的大專校院女子籃球隊、城市球隊等；也因為如此，美和科大為感謝永仁高中時教練在臺南長年對籃球運動和青年學莘的付出，校長特聘時超傑教練為本校體育運動專業顧問，全力支持兩校的策略聯盟合作，和展開與全國優秀女性運動員的文化對談。

(中時新聞網)